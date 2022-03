Portugal goleia Grécia na qualificação para o Europeu de sub-19

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 goleou esta sexta-feira a congénere da Grécia 6-0, na segunda jornada do grupo 2 de qualificação para o Europeu, depois de se ter estreado com uma goleada ao Chipre por 16-0.

Rafael Freire abriu o caminho para a goleada, aos 14 minutos, e, no espaço de um minuto, aos 18 e 19, Rúben Teixeira e Raul Moreira colocaram o resultado em 3-0.

A superioridade lusa foi sempre manifesta e traduziu-se em mais três golos, aos 27, 33 e nos instantes finais, de autoria de Tiago Macedo, Sérgio Ribeiro e Lúcio Rocha.

Horas antes, a República Checa bateu Chipre, por 4-0, na segunda jornada do grupo, e soma quatro pontos, mas quem lidera é Portugal, com seis, enquanto a Grécia soma apenas um e Chipre ainda não pontuou.

A seleção lusa fecha o grupo frente à República Checa, no domingo, a partir das 19:00, no pavilhão municipal de desportos de Vila do Conde.

Apenas os vencedores dos grupos marcarão presença na fase final, que será disputada entre 03 e 10 de setembro, na cidade espanhola de Jaén.