Portugal goleia Kosovo e garante presença no Europeu sub-19

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 ganhou esta sexta-feira ao Kosovo, por 7-4, no Pavilhão Multiusos de Fafe, em Braga, e assegurou uma vaga no Campeonato da Europa, que vai decorrer em setembro na Croácia.

Os golos da equipa das 'quinas' foram da autoria de Duarte Correia (16 minutos), Andriy Dzyalochynskyy (16), Pedro Santos (19 e 27), Diogo Silva (20), Tomás Colaço (20) e Macedo (36), enquanto Blend Krasniqi (05 e 23), Elton Demaj (31) e Meris Maliqi (34) marcaram para os visitantes, em encontro da segunda jornada do Grupo 3 da Ronda de Elite de qualificação para o Euro2023.

"O principal objetivo está cumprido, estamos apurados para o Campeonato da Europa. Temos mais um jogo com a Eslováquia, no domingo, que é para ganhar e para jogar melhor do que jogámos hoje", atirou o selecionador português, José Luís Mendes.

Por seu turno, o capitão Lúcio Rocha assinalou que é um "sentimento inexplicável" o apuramento para o Europeu, considerando que a "união e amizade" são preponderantes para o sucesso. "O nosso objetivo é ganhar tudo e trazer o troféu para Portugal", lançou Lúcio Rocha.

Ainda com uma partida para disputar, a seleção nacional, que na quinta-feira tinha batido a Bielorrússia por 9-0, já garantiu a presença na fase final do Europeu, uma vez que lidera o Grupo 3, com seis pontos, e tem vantagem no confronto direto com o Kosovo e os bielorrussos, ambos com três. Apenas o primeiro classificado de cada um dos sete grupos se apura para o Europeu, em que se juntarão à anfitriã Croácia.

Portugal, que chega pela terceira vez seguida à fase final, tendo, inclusive, sido finalista da última edição, perdida para a Espanha, em 2022, joga no domingo frente à Eslováquia, última colocada do grupo, ainda sem pontos, novamente no Pavilhão Multiusos de Fafe, na derradeira jornada da Ronda de Elite.