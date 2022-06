Portugal goleia Ucrânia por 6-0 antes do Europeu feminino

A seleção portuguesa de futsal feminino passou esta sexta-feira com distinção no jogo de preparação com a Ucrânia, ao golear por 6-0, antes do Campeonato Europeu, que começa dentro de uma semana em Gondomar.

No primeiro tempo, marcaram Cátia Morgado, aos quatro minutos, e Carol Pedreira, que bisou no minuto sete, enquanto no segundo tempo Ana Pires (21 e 36) também bisou e Maria Pereira (26) fechou a lista de marcadores, numa exibição tranquila da formação portuguesa.

A pressionar alto e a impor um ritmo elevado, a seleção portuguesa entrou melhor e criou várias oportunidades nos primeiros segundos para inaugurar o marcador, algo que acabaria por surgir de forma natural com Cátia Morgado a concluir sem dificuldades dentro da grande área.

Três minutos volvidos, a primeira rotação promovida por Luís Conceição deu frutos, com Carol Pedreira a 'saltar' do banco para 'bisar' no mesmo minuto, primeiro a concluir uma combinação com Fifó e, logo a seguir, a finalizar com frieza em transição.

A equipa ucraniana focou-se no processo defensivo, recuando para o meio-campo defensivo logo após a perda de bola e procurava ameaçar em transições ofensivas, uma tática que só assustou Odete por duas vezes, num remate ao poste de Iryna Dubytska e numa 'bomba' de Snizhana Volovenko que obrigou a 'guardiã' lusa a uma grande defesa.

O 3-0 manteve-se ao descanso, mas pouco durou após o reatamento, com Ana Pires a concluir uma recuperação de Cátia Morgado nos primeiros segundos da segunda parte, e Maria Pereira voltou a aumentar a vantagem em jogada de insistência.

Até ao final do encontro, Portugal dispôs de boas ocasiões para avolumar o resultado, mas só Ana Pires voltou a balançar as redes, ao concluir uma boa jogada de combinação entre Carla Vanessa e Cátia Morgado.

A segunda edição do Campeonato Europeu de futsal feminino decorre entre os dias 1 e 3 de julho em Gondomar, com as seleções de Portugal, Espanha, Hungria e Ucrânia.

Na sexta-feira, o jogo de abertura entre a Espanha e a Ucrânia está agendado para as 17 horas, enquanto a formação de Luís Conceição vai defrontar a Hungria às 20 horas.

Jogo realizado no Pavilhão Municipal António Costeira, em Oliveira de Azeméis, Aveiro.

Portugal-Ucrânia: 6-0.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Cátia Morgado, aos quatro minutos.

2-0, Carol Pedreira, 07.

3-0, Carol Pedreira, 07.

4-0, Ana Pires, 21.

5-0, Maria Pereira, 26.

6-0, Ana Pires, 36.

Equipas:

- Portugal: Odete, Cátia Morgado, Maria Pereira, Ana Azevedo e Pisko. Jogaram ainda: Ana Catarina, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Fifó, Janice Silva, Sara Ferreira, Carol Rocha, Carol Pedreira e Ana Pires.

Treinador: Luís Conceição.

Ucrânia: Viktoriia Kyslova, Kseniia Hrystsenko, Oleksandra Skybina, Iryna Dubytska e Iuliia Forsiuk. Jogaram ainda: Viktoriia Sahaidachna, Iuliia Tytova, Snizhana Volovenko, Khrystyna Yeromenko, Kseniia Burlachenko, Sofiia Ruban, Polina Drozd, Mariia Vaskovets, Alona Kyrylchuk, Taisiia Babenko e Yana Dychko.

Treinador: Oleg Shaytanov.

Árbitros: Eduardo Coelho e Cristiano Santos.

Ação disciplinar: nada a assinalar.

Assistência: cerca de 200 espetadores.