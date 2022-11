Portugal já conhece adversários na corrida ao Europeu de futsal de sub-19

Portugal vai defrontar Eslováquia, Bielorrússia e o vencedor do grupo que integra Macedónia do Norte, Kosovo e Alemanha na Ronda Principal de qualificação para o Europeu de futsal de sub-19 de 2023, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira.

A equipa orientada pelo selecionador José Luís Mendes foi sorteada no grupo 3, do qual será anfitriã, em local a designar, com jogos a realizarem-se entre 21 e 26 de março de 2023, e apenas o vencedor se apurará para a fase final do Campeonato da Europa.

Entre 17 e 22 de janeiro do próximo ano disputa-se a Ronda Preliminar de qualificação, da qual sairá o terceiro adversário da equipa das 'quinas', previsivelmente a Alemanha, que defrontará a anfitriã Macedónia do Norte e o Kosovo no agrupamento C.

Portugal, que perdeu por 6-2 com a Espanha (após prolongamento) na final da edição anterior do Europeu de futsal de sub-19, procura qualificar-se para o torneio de 2023, a realizar em Porec, na Croácia, entre 03 e 10 de setembro.