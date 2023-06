Portugal já conhece adversários para a fase de qualificação do Mundial de futsal

Portugal ficou no Grupo E na fase de qualificação para o Campeonato do Mundo de Futsal, onde vai defrontar a Geórgia, a Arménia e a Finlândia, em jogos fora e em casa.O sorteio foi realizado esta quinta-feira na sede da UEFA, em Nyon (Suíça), e contou com a presença Pedro Dias, diretor da FPF, Jorge Braz, selecionador nacional, e Mário Pereira, team manager.Os vencedores dos grupos garantem a qualificação direta para a fase final do Mundial, que ainda não tem país organizador. Os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um playoff, de onde sairão os últimos dois qualificados europeus.Esta Ronda de Elite começa a ser disputada em setembro (de 11 a 20), prossegue em outubro (2 a 11) e termina em dezembro (11 a 20).Recorde-se que Portugal é campeão do Mundo, campeão intercontinental e bicampeão europeu.- Cazaquistão, Roménia, Azerbaijão e Holanda- Ucrânia, Polónia, Sérvia e Bélgica- Croácia, Eslováquia, França e Alemanha- Espanha, Itália, Eslovénia e Chéquia, Geórgia, Arménia e Finlândia