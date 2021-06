Portugal já conhece os adversários na fase de grupos do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal, campeã europeia, vai defrontar Tailândia, Ilhas Salomão e Marrocos no Grupo C do Mundial de futsal, que se disputa de 12 de setembro a 3 de outubro, na Lituânia.





A equipa das quinas começa a sua participação a 13 de setembro frente à Tailândia, três dias antes de jogar com as Ilhas Salomão e antes de fechar a fase de grupos com Marrocos, a 19 de setembro. Os dois primeiros jogos são em Kaunas e o terceiro em Klaipeda.

Em cinco participações em Mundiais, Portugal tem como melhor prestação o terceiro lugar em 2000, tendo terminado a última edição, em 2016, na quarta posição.