Portugal já realizou o primeiro treino na Arménia

A Seleção de futsal fez o primeiro treino em Yerevan, palco do confronto com a Arménia, na sexta-feira, a contar para a 3.ª jornada do Grupo E da Ronda de Elite de acesso ao Mundial'2024, o qual Portugal lidera com 6 pontos, após os triunfos diante da Finlândia e Geórgia. Hugo Neves voltou a merecer a confiança do selecionador Jorge Braz e deu conta do espírito do grupo. "Foi um viagem longa, mas estamos bem e sentimo-nos confiantes. Estamos aqui com o objetivo de garantir mais três pontos nesta caminhada rumo ao Mundial 2024", disse aos canais da FPF o jogador do Sporting.