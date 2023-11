Portugal na discussão pelo título no Mundial de Futsal das Forças de Segurança

A equipa feminina de futsal de Portugal está apurada para os quartos de final do Campeonato do Mundo das Forças de Segurança e Governamentais (WISPT - World Peace Indoor Soccer Tournament), que está a decorrer esta semana na Holanda.Atual detentora do título e já com o estatuto de campeãs da Europa conquistado este ano, a APG/GNR Portugal terminou a fase de grupos sem qualquer derrota, somando três triunfos e três empates, acabando no 1.º lugar do grupo, com 12 pontos amealhados.Segue-se agora a fase a eliminar, com os quartos de final, meias-finais e final a serem disputados esta quinta-feira. A equipa portuguesa tem encontro marcado com a FFPolice Est Parisien, de França, por volta das 12h20 de Portugal Continental.