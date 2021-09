Portugal pode garantir oitavos-de-final do Mundial perante Ilhas Salomão

A seleção portuguesa de futsal pode garantir esta quinta-feira o apuramento para os oitavos de final do Mundial, em caso de vitória perante as Ilhas Salomão, na segunda jornada da fase de grupos.

Os campeões europeus procuram consolidar a entrada triunfante na prova, depois da vitória por 4-1, diante da Tailândia, tendo pela frente a mais frágil seleção do Grupo C, que sofreu uma goleada com Marrocos, por 6-0, na ronda inaugural.

O triunfo valerá o apuramento imediato se, à mesma hora, o Panamá e o Vietname empatarem, em jogo do Grupo D, mas também pode chegar mais tarde, caso os marroquinos não percam com a Tailândia, no outro encontro do agrupamento C.

Para os 'oitavos', qualificam-se os dois primeiros de cada grupo, mais os quatro melhores terceiros.

O encontro de Portugal será histórico para o selecionador Jorge Braz, que somará o seu 154.º pela seleção portuguesa, desde que assumiu o cargo em outubro de 2010, superando o recorde de 153 partidas efetuadas por Orlando Duarte, de 2000 até 2010.

Para esta partida, os alas Pauleta e Tiago Brito já poderão dar o seu contributo e serem opção, depois de terem permanecido em isolamento devido à pandemia de covid-19 e chegado à Lituânia apenas poucas horas antes do jogo disputado contra a Tailândia.

O encontro entre Portugal, segundo classificado, com três pontos, e as Ilhas Salomão, últimos, ainda sem pontos conquistados, a contar para a segunda jornada do Grupo C, tem início às 18:00 locais (16:00 em Lisboa), na Zalgiris Arena, em Kaunas, na Lituânia.