Portugal precisa de reviravolta mas entra a vencer na qualificação para o Mundial

A seleção portuguesa de futsal venceu esta quinta-feira por 5-3 na receção à Bielorrússia, no primeiro jogo do grupo 4 da Ronda Principal de qualificação para o Campeonato do Mundo de 2024, disputado no pavilhão multiusos de Paredes.



Portugal esteve a perder por 2-0, com golos de Semianuk (7 minutos) e Zuyenak (8), só que Erick Mendonça (13), João Matos (34), Zicky Té (35), Pany Varela (36) e Neves (39) operaram a reviravolta lusa, antes de Los (40) anotar o último tento dos bielorrussos.

Os campeões do mundo, que na terça-feira visitam a Lituânia, lideram o grupo 4, com três pontos, à frente dos lituanos, que ainda não realizaram qualquer jogo, e da Bielorrússia.