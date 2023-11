Portugal revalida título de campeão mundial de futsal das Forças de Seguranças

A equipa feminina de futsal de Portugal conquistou, esta quinta-feira, o título de campeã no Campeonato do Mundo das Forças de Segurança e Governamentais (WPIST - World Peace Indoor Soccer Tournament), que decorreu esta semana na Holanda.A APG/GNR Portugal, que tinha terminado a fase de grupos sem qualquer derrota e no 1.º lugar, bateu a equipa da casa por 4-1 na final, revalidando assim o título que já havia alcançado na edição transata. Desta forma, a formação portuguesa junta o Mundial ao título europeu que também conquistou este ano.As vencedoras do Mundial têm regresso marcado a Portugal para esta sexta-feira, por volta das 16h30, altura em que vão aterrar no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.