Portugal vai organizar o Mundial de Futsal Universitário

Portugal vai receber o Campeonato do Mundo de Futsal Universitário já em 2022, de acordo com o que noticiou a Federação Internacional de Desporto Universitário (FISU).A prova que inicialmente havia sido atribuída à China mas que acabou por deixar território chinês devido às restrições irá ser disputada em Braga e Guimarães entre 18 a 24 de julho."Vejo esta atribuição como o reconhecimento da capacidade de organização de Portugal em tudo. Esse reconhecimento e essa confiança levou a FISU a não hesitar e a atribuir à Universidade do Minho mais este Campeonato Mundial", frisou o selecionador Jorge Braz