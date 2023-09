Portugal vence Geórgia em jogo resolvido na primeira parte

Campeã europeia e mundial, a Seleção de futsal segue imaculada na Ronda de Elite de apuramento para o Mundial’2024. Em Viseu, Portugal somou a segunda vitória no Grupo E, ao vencer a Geórgia por 4-2.A equipa de Jorge Braz entrou praticamente a ganhar, colocando-se em vantagem logo no primeiro minuto através de Tomás Paçó. Sem tirar o pé do acelerador, marcou mais três golos antes do intervalo, por Pauleta, Tiago Brito e Bruno Coelho, este último homenageado pelos 150 jogos na Seleção. No entanto, a Geórgia conseguiu reagir no início da segunda parte, apontando dois golos, e o jogo poderia ter-se tornado bem mais difícil, uma vez que aos 27’ Portugal já tinha atingido a 5ª falta. Mas a boa gestão da partida fez com que a equipa das quinas até pudesse ter dilatado a vantagem.No final, o capitão João Matos salientou a "justeza da vitória", enquanto Jorge Braz destacou a "capacidade e gestão emocional" que a equipa conseguiu ter nos últimos minutos, antevendo já os duelos de outubro: "Agora vamos descansar e depois preparar os dois jogos com a Arménia para obter mais seis pontos."