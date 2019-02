Portugal vence Ucrânia e qualifica-se para a final do Europeu de futsal feminino

Portugal apurou-se para a final do Europeu feminino de futsal, na qual terá como adversário a Espanha, após golear hoje a Ucrânia por 5-1, com Fifó e Janice a bisarem.Uma exibição em alta rotação na primeira parte do 'cinco' português, que criou inúmeras oportunidades para abrir o marcador, tendo em duas delas a bola batido nos postes da baliza de Sagaidachna - primeiro por Carla Vanessa, que segundos depois de ter entrado em campo atirou de pé esquerdo à trave, e depois por Inês Fernandes, com a bola a embater no poste esquerdo.Consentindo apenas três remates à Ucrânia até ao intervalo, Janice abriu finalmente o marcador quando aproveitou um remate de Jenny, que a guarda-redes desviou para o poste direito, deixando-a à mercê para o golo.Num jogo de grande exigência física, a equipa de Luís Conceição desperdiçou uma boa ocasião para ampliar o marcador, num livre direto de Carla Vanessa que saiu por cima da trave.O recomeço trouxe uma Ucrânia mais atrevida, conseguindo empatar aos 22 minutos por Sidorenko, acabando o equilíbrio por durar sete minutos, até Fifó se estrear a marcar, num remate cruzado de fora da área que tocou no poste antes de entrar, num novo assomo que minutos depois fez Janice acertar outra vez na estrutura da baliza.Passado o susto e recuperada a vantagem foi a vez de Carla Vanessa, na área, atirar por baixo da guarda-redes para começar a definir o apuramento português para a final europeia, para minutos depois repetir o diálogo com os postes, acertando no esquerdo, num remate cruzado.Nos últimos cinco minutos a Ucrânia arriscou jogar com o guarda-redes avançado e a resposta veio de Ana Azevedo, que fez um 'chapéu' que caiu na trave.O jogo não acabaria sem Janice e Fifó bisarem na partida, estando a final frente à Espanha, agendada para domingo, às 18:30.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, Janice, 14 minutos.1-1, Sydorenko, 22.1-2, Fifó, 28.1-3, Carla Vanessa, 33.1-4, Janice, 39.1-5, Fifó, 40.Sagaidachna, Sydorenko, Tytova, Volovenko e Forsiuk. Jogaram ainda Shulha, Hrytsenko, Dubytska, Dudarchuk, Klipachenko,Selecionador: Oleg Shaytanov.Ana Catarina, Inês Fernandes, Fifó, Janice e Pisko. Jogaram ainda Carla Vanessa, Ana Azevedo, Sara Ferreira, Rute Duarte, Jenny, Taninha, Cátia, Lídia Moreira e Naty.Selecionador: Luís ConceiçãoIrina Velikanova (Rússia) e Raquel González (Espanha).Cartão amarelo para Fifó (11), Shulha (12) e Dudarchuk (38).2.460 espetadores.