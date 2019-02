Portugal venceu réplica escolar do Europeu de futsal feminino em Gondomar

Pisko, Cátia Morgado e Sara Ferreira, jogadoras da seleção portuguesa de futsal, participaram esta quarta-feira numa réplica do Europeu feminino, numa escola de Gondomar, que terminou com a vitória do 'cinco' português, divulgou a FPF.No âmbito da promoção da fase final que vai decorrer no pavilhão Multiusos de Gondomar, entre sexta-feira e domingo, as três internacionais portuguesas assistiram a um torneio disputado por alunas de 14 e 15 anos, do 9.º ano da Escola Secundária de Rio Tinto, num torneio seguido pelo olhar atento do selecionador nacional, Luís Conceição.Segundo a FPF, a experiência seguiu o formato real da competição da UEFA, com cada turma a representar, seguindo o sorteio para as meias-finais e para o último dia de competição.Portugal acabou vencedor ao bater a Espanha na final, no desempate por grandes penalidades (6-5), depois de 4-4 no final do tempo regulamentar.Nas meias-finais, a equipa portuguesa derrotou a Ucrânia por 6-0, enquanto a Espanha se impôs à Rússia por 7-3, antes da Ucrânia sair novamente derrotada, desta vez pelas russas, por 1-0, quedando-se pelo quarto lugar.Ainda segundo a FPF, a réplica do Europeu organizada pela Escola Secundária de Rito Tinto surgiu no âmbito do projeto 'DE Territórios' [da Direção-Geral da Educação], cujo objetivo é a divulgação do futsal e outras modalidades desportivas entre a população escolar, integrando ou encaminhando os alunos para a prática em clubes locais.A iniciativa foi coordenada por Carolina Silva, professora de Educação Física e antiga treinadora do seis vezes eleito melhor jogador do mundo, Ricardinho, e da internacional Pisko, nas seleções de futsal da Associação de Futebol do Porto.As meias-finais do primeiro Europeu feminino de futsal jogam-se no sábado, com as partidas Rússia-Espanha (19:00) e Ucrânia-Portugal (21:45).