Português Edu Sousa e guarda-redes de Sporting e Benfica nomeados para 'Melhor do Mundo'

Os guarda-redes de Sporting e Benfica, Guitta e Roncaglio, respetivamente, estão nomeados para os prémios de melhores do mundo de 2020.





Depois das nomeações do FutsalPlanet de Ana Catarina Pereira, para o galardão de melhor guarda-redes do mundo, da equipa feminina do Benfica, para o de melhor conjunto, do selecionador português de futsal, Jorge Braz, do treinador da equipa masculina do Sporting, Nuno Dias, e o da formação feminina do Benfica, Pedro Henrique, mais dois jogadores que competem em Portugal estão indicados para os reconhecidos prémios.De destacar também a nomeação do português Edu Sousa, que brilha no espanhol Valdepenãs. Recorde-se que o português foi considerado o melhor guarda-redes em Espanha na época 2019/2020.Fernando Lopes Pereira "Careca" (Corinthians), Didac Plana Oltra (Barcelona), Leonardo De Melo Vieira Leite "Higuita" (Kairat Almaty), Jesús Herrero Parrón (Inter Movistar), Alireza Samimi (Mes Sungun Varzaghan FSC), Albert Tsaider (MFK KPRF Moscou) e Willian Felipe Dorn (JEC/Krona Futsal) são os restantes nomeados.