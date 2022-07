PR saúda seleção feminina de futsal pela conquista do campeonato do mundo universitário

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou esta segunda-feira a seleção nacional feminina de futsal pela conquista no domingo do campeonato do mundo universitário da modalidade.

"O Presidente da República felicita a Seleção Nacional Feminina que conquistou o primeiro lugar no Campeonato Mundial Universitário de Futsal 2022 que se disputou em Guimarães", lê-se numa mensagem publicada no sítio oficial da Presidência da República na internet.

A seleção portuguesa de futsal feminino sagrou-se no domingo campeã do Mundo universitária, após bater na final o Brasil, por 5-4, no desempate por penáltis, após 5-5 no tempo regulamentar e prolongamento, em Guimarães.

Num jogo com final épico, as pupilas de Ricardo Azevedo perdiam por 5-1 ao intervalo, mas transfiguraram-se na etapa complementar e igualaram: sem golos no prolongamento, no desempate por penáltis, Ana Pinto tornou-se a heroína, ao defender o último remate, de Mayara Almeida.

A Polónia garantiu o terceiro lugar, ao ganhar à Nova Zelândia.

A seleção masculina terminou no terceiro lugar, após vencer a República Checa por 5-3, enquanto o Brasil e a Ucrânia vão discutir o novo campeão.