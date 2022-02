Presidente da Assembleia da República elogia "excelência" dos portugueses bicampeões

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, elogiou este domingo a "excelência" do jogo da seleção portuguesa de futsal, que hoje se sagrou bicampeã da Europa, nos Países Baixos.

"Depois dos títulos europeu de 2018 e mundial de 2021, a seleção nacional confirma a excelência do seu futebol com mais este troféu de campeão europeu, sendo os atletas, dirigentes e equipa técnica merecedores do reconhecimento de Portugal e dos portugueses", referiu Ferro Rodrigues, que felicitou o grupo de trabalho liderado por Jorge Braz.

A seleção portuguesa de futsal revalidou hoje o título europeu, ao vencer a Rússia por 4-2 na final do campeonato da Europa de 2022, em Amesterdão, juntando-o ao cetro mundial.

André Coelho, com dois golos, aos 27 e 32 minutos, e Pany Varela, aos 40, consumaram a reviravolta lusa, iniciada ainda na primeira parte, aos 19, por Tomás Paçó, depois de a Rússia, que só venceu uma das sete finais que disputou, se ter adiantado por Sokolov, aos 10, e Afanasyev, aos 13.

A equipa das 'quinas' arrebatou o título europeu pela segunda vez consecutiva, depois do triunfo na Eslovénia, em 2018, na sua terceira final, à qual chegou com o estatuto de campeão do mundo, que conquistou em 2021, na Lituânia.