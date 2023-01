Pulpis: «Com o 3-3 o Sporting estava completamente fora do jogo»

Pulpis, treinador do Benfica, lamentou a derrota no dérbi na casa do Sporting (6-4) que deixou os leões na liderança do campeonato de futsal."A nossa entrada no jogo não foi boa. Fomos muito penalizados. Praticamente os dois primeiros remates foram golo. Tive ocasiões muito claras e não foi fomos capazes de marcar. O que gostei é que após o 3º golo do Sporting fomos capazes de reagir. Não é fácil aqui dar a voltar. Com o 3-3 estávamos a ser muito melhores. O jogo estava completamente a nosso favor, o Sporting estava completamente fora do jogo. Houve esse golo na própria baliza do Arthur que nos fez muito dano. No final, o jogo escapou-nos uma vez mais. A equipa hoje merecia mais. Demonstrou caráter. É certo que a entrada não foi a melhor e fomos muito penalizados mas foi uma pena porque tínhamos uma grande oportunidade de abrir uma grande diferença na classificação. Não aconteceu", frisou em declarações ao Canal 11.