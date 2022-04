Pulpis: «É muito duro perder assim depois de tudo o que fizemos»

Pulpis estava visivelmente transtornado após a derrota (4-5) do Benfica diante do Barcelona no prolongamento, na meia-final da Liga dos Campeões de futsal, um encontro em que as águias foram para o intervalo a vencer por 3-0.

Em declarações ao '11' no final da partida em Riga, na Letónia, o treinador espanhol das águias assumiu o peso da derrota, enaltecendo a "brilhante" primeira parte que a equipa fez diante dos blaugrana.

"É uma derrota muito dura depois da primeira parte brilhante que fizemos. é muito duro perder assim depois de tudo o que fizemos. É verdade que o Barcelona esteve melhor do que nós na segunda parte, conseguiram colocaram-nos muito atrás, não foi porque quisemos, mas sim porque eles nos levaram a baixar. Sofremos muito, principalmente nos primeiros minutos da segunda parte. Sofremos o 3-4, mas depois conseguimos empatar outra vez", começou por dizer o técnico das águias, em jeito de análise ao período regulamentar do encontro.

Sobre o grande momento de forma de André Sousa, que esta sexta-feira assinalou mais uma exibição excelente, Pulpis apontou para a grande qualidade que o plantel benfiquista tem na baliza. "Temos três grandes guarda-redes. A evolução é de toda a equipa. A vitória com o Sporting deu-nos confiança, mas esperemos que o jogo de hoje não nos cause algum dano. É uma derrota muito dura", atirou.

Dificuldade em encontrar palavras para os jogadores após a derrota

"É difícil falar agora, é muito difícil. Mas os jogadores têm de estar orgulhosos, deram tudo na quadra. Fizemos uma primeira parte muito boa, uma segunda parte não muito boa, mas é assim o futsal. Não sei como dizer em português, mas estamos a sofrer com este resultado. Há que pensar já no próximo jogo", terminou.