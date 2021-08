Pulpis é o novo treinador de futsal do Benfica: «Ninguém vai trabalhar mais do que nós»

O Benfica anunciou esta quinta-feira a contratação do treinador espanhol José Mendéz, mais conhecido por Pulpis, para a equipa de futsal. O técnico, de 47 anos, chega da Tailândia, onde esteve quatro anos a treinar a seleção daquele país.





"Para mim, é um enorme prazer fazer parte de um clube tão grande e da família benfiquista, que espero que seja minha durante muito tempo. Quero agradecer ao Fernando [Tavares] e ao Gonçalo [Alves] pela confiança depositada em mim e em todo o staff. Vamos devolver essa confiança com muito trabalho. Ninguém vai trabalhar mais do que nós e depois é juntar todos os êxitos que possamos trazer para este clube", afirmou Pulpis, em declarações ao canal oficial do clube.Pulpis começa agora uma nova etapa na Europa, após vários anos a treinar na Ásia. "O nível da liga é de uma das melhores do mundo, junto com a brasileira, espanhola e russa. A cada ano o nível aumenta, com as equipas a reforçarem-se. Não vai ser fácil, mas assumimos esse desafio e vamos tentar ter bons resultados. Sabemos que é uma época complicada, porque temos o Mundial e o Europeu. Há sete jogadores que não vão estar connosco até poucos dias de começar a liga. Assumimos isso, temos de nos adaptar, e a pouco e pouco vamos impor a nossa formar de jogar, bem como a nossa ideia de como defender e atacar", assegurou.Pulpis frisou ainda que conhece bastante bem o plantel encarnado. "Quem trabalha no futsal tem de estar informado sobre as grandes equipas e as grandes ligas. Acompanhava a liga portuguesa, tal como a espanhola. Acompanhei vários jogos da liga portuguesa e conheço vários jogadores e equipas. Com o Rômulo equilibrámos o plantel numa posição importante [fixo], o Carlinhos tem umas qualidades incríveis. Não é o futuro, é o presente. Vai-nos trazer muitas coisas. Temos muitas opções, podemos jogar de várias maneiras e estou satisfeito com o plantel".O novo treinador das águias mostrou-se ainda ansioso pelo regresso dos adeptos aos pavilhões: "Todos os desportistas gostam de jogar com os adeptos. Levamos um ano e meio com pavilhões vazios. Estamos ansiosos por ter a presença dos nossos adeptos para verem como a equipa evolui. Também seria uma prova de que estamos a superar esta pandemia".