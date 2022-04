Pulpis e o triunfo sobre o Sporting: «Tínhamos uma espécie de bloqueio mental contra eles»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"Creio que não foi o nosso melhor jogo contra eles, mas competimos muito bem, não perdemos a cabeça e nunca saímos do jogo. Essa foi a chave. Soubemos sofrer quando tínhamos de sofrer e creio que não concedemos muitas ocasiões de golo. Na hora de pressionar, condicionou-nos muito o tema das faltas. Tínhamos uma espécie de bloqueio mental contra eles. Noutros jogos, não estávamos a jogar mal, mas não éramos capazes de competir 40 minutos. Hoje fizemo-lo. Há que saber sofrer. Nesse aspeto, o Sporting sabe sofrer muito bem, aguentam e marcam. Temos de aprender isso. Hoje aprendemos, competimos muito bem e gerimos a situação das cinco faltas, o que não é fácil contra uma equipa como o Sporting", reiterou no final do dérbi vencido pelo Benfica para o campeonato.

O treinador do Benfica, Pulpis, abordou o triunfo das águias (3-2), no Pavilhão da Luz, sobre o Sporting garatindo, desde logo que "chegar ao 3-0 fez muito dano" ao conjunto adversário.