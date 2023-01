Pulpis: «Ganhar é um hábito e queremos cultivá-lo»

Pulpis, treinador do Benfica, analisou as incidências da vitória na Taça da Liga de futsal, diante do Quinta dos Lombos (3-0), num jogo em que alcançou também o primeiro troféu enquanto técnico das águias."Creio que a entrada foi muito boa, fizemos dois golos muito rápido. Depois complicámos um pouco, baixámos o ritmo e permitimos que eles crescessem e equilibrassem o jogo, entrámos numa troca de golpes que não nos interessava pela vantagem que tínhamos. Tivemos ocasiões para matar o jogo, mas não o fizemos, mas eles também tiveram ocasiões para marcar. No intervalo, falámos que tínhamos de aprender a lição do que aconteceu ao Sporting e não podíamos deixar o encontro aberto. No arranque da 2ª parte, criámos muitas ocasiões, mas a bola não entrou. Dar-lhe o mérito pelo que fizeram, porque nunca baixaram os braços, continuaram a acreditar e houve ali cinco minutos em que nos fizeram passar muito mal, mas depois controlámos o jogo e faltou-nos matar o jogo. Criámos várias situações para não ter de chegar a este ponto, mas isso foi mérito do Quinta dos Lombos. Parabéns a eles pelo seu trabalho. Demonstraram o porquê de estarem aqui", explicou o técnico em conferência de imprensa.O treinador espanhol das águias não escondeu a importância do fim de três anos sem títulos no Benfica. "Precisávamos disto. Levávamos várias finais e precisávamos de ganhar, para continuar a acreditar no trabalho e no processo, e isto pode ser muito bom para nós. Creio que naqueles cinco minutos em que perdemos o controlo, houve algum medo de ganhar e surgiram alguns fantasmas de jogos anteriores. Espero que esta vitória nos faça bem para nos acalmar e acreditarmos mais nas nossas possibilidades. Temos uma grande equipa que apenas precisa de acreditar e ter confiança. Ganhar é um hábito e queremos cultivá-lo. No domingo, temos um jogo muito complicado para outra competição que queremos ganhar. Espero que este seja o primeiro de muitos títulos", acrescentou.