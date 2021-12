Pulpis: «Não há favoritos nos jogos entre estas duas equipas»

Chegado esta época ao Benfica, o técnico Pulpis explicou, durante a antevisão ao jogo da Supertaça desta quarta-feira, que o calendário apertado não tem facilitado a adaptação dos jogadores às suas ideias, embora reconheça que a equipa está a evoluir.

"Estamos a crescer dia-a-dia. Tem sido um ano muito difícil, temos jogos a cada três dias e tem sido complicado para todos os treinadores da Liga, porque há pouco tempo para preparar os encontros. Mas isso não é desculpa", afirmou o técnico espanhol, antes de reforçar a importância deste troféu. "Este é o segundo objetivo da época depois do apuramento para a final four da Liga dos Campeões. Neste não há ponto intermédio, ou ganhas ou fracassas, e nós queremos levar o título para casa".

Apesar do Sporting ter levado a melhor no jogo do campeonato, Pulpis recusa a ideia de que haja favoritismo do lado dos leões. "Penso que nos jogos entre estas duas equipas não há favoritos. O Sporting está num bom momento nos últimos anos, mas queremos romper isso. Em alvalade, foi um jogo muito equilibrado, em que os detalhes fizeram a diferença e amanhã será similar. O Sporting tem muitas armas e não só uma. Faz muitas coisas bem, tal como nós, estamos concentrados em nós, no que temos de fazer para tentar ganhar. Claro que estudamos bem o Sporting e vamos tentar minimizar os seus pontos fortes e aproveitar os pontos fracos", analisou.

Sobre o impacto que o resultado na Supertaça pode ter na época, o técnico encarnado explicou: "Ganhar ia dar-nos muito confiança naquilo que estamos a fazer e significaria que o segundo objetivo da temporada também seria cumprido. No caso de não ganharmos, seria um golpe duro, porque o Benfica é um clube ganhador, mas se não acontecer há que levantar a cabeça e pensar no próximo objetivo".