Pulpis: «O objetivo fundamental é estar na final four»

O Benfica inicia a caminhada europeia na quarta-feira, frente ao Haladás, da Hungria. Os encarandos disputam a ronda principal, na Roménia, que dá acesso à final four da Liga dos Campeões.

Inseridos no Grupo 4 da competição, as águias vão jogar, para além do Haladás, com Uragan, no dia 27 de outubro, e o United Galati, dia 29. Sem rodeios, o treinador do Benfica, Pulpis, admitiu que o objetivo é marcar presença na fase decisiva da competição.

"O objetivo fundamental é estar na final four. Estar entre as quatro melhores equipas da Europa é o mínimo para o Benfica. Na final four, tudo pode acontecer, e já neste primeiro torneio não será fácil, mas temos de assumir o nosso favoritismo", confessou o técnico de 48 anos, em declarações à BTV.

Recorde-se que na temporada passada, o emblema da Luz defrontou precisamente os húngaros do Haladás e os ucranianos do Uragan, na ronda de elite da Champions, pelo que o conhecimento sobre os adversários é maior.

"São duas equipas complicadas, que encontrámos na Ronda de Elite no ano passado. Não é habitual encontrar duas equipas deste nível nesta primeira fase, mas temos de ganhar, porque é muito importante alcançar o primeiro lugar deste grupo para sermos cabeças de série na fase seguinte. Além do nível dos seus jogadores, há poucas equipas europeias a defender à zona de forma pura e não é fácil atacar a zona por falta de hábito. Na Liga portuguesa isso não acontece, e essa será a maior dificuldade. No ano passado fizemos um grande jogo, mas eles terminaram no 2.º lugar, e agora será mais complicado do que no ano passado", alertou o treinador.

Com o foco no 1.º lugar do grupo, o técnico espanhol fez questão de puxar pela responsabilidade da equipa. "Temos de ser competitivos em todos os jogos. Ganhar é um hábito, e querer ganhar sempre da melhor maneira possível também. Temos de habituar-nos a querer sempre mais, ser competitivos e demonstrar que temos verdadeira fome de títulos. São dois anos sem títulos, há que pensar que este ano tem de ser nosso. Com as grandes equipas, é notório que temos mostrado um nível alto, mas há que mostrá-lo nos jogos de menor cartaz. Temos de tentar que os adeptos se divirtam com o nosso jogo. É o outro objetivo", sublinhou.

Por sua vez, o fixo Afonso Jesus não tem dúvidas de que "o objetivo é acabar no primeiro lugar" e avisa: "Vamos pensar em nós, no nosso processo e nas nossas ideias para que nas fases finais consigamos lutar com as melhores equipas pelos títulos e crescermos com a equipa."