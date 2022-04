Pulpis quer acabar com “má dinâmica” diante do Sporting

Sete pontos separam Benfica e Sporting antes do dérbi de hoje no Pavilhão Fidelidade, uma distância que Pulpis quer reduzir e Nuno Dias ampliar e, assim, garantir já o 1º lugar, quando faltam quatro jogos aos rivais para o fim da fase regular do campeonato. As águias perderam os últimos cinco confrontos com os leões, mas o registo negativo não retira ambição ao treinador dos encarnados. "É um jogo importante para nós. Temos tido uma má dinâmica contra o Sporting nos últimos anos e temos de a parar. É muito difícil que possamos atingir o primeiro lugar na fase regular da Liga, são sete pontos e faltam quatro jogos. Mesmo perdendo na Luz é muito difícil que o Sporting perca quatro pontos nas restantes jornadas da competição. Mas era importante contrariar essa dinâmica tendo em vista o que podemos encontrar nos playoffs e na Taça de Portugal", vincou Pulpis à BTV, dando a receita para o duelo. "Estamos bem, a equipa está tranquila. É muito importante não perder a cabeça em nenhum momento, aconteça o que acontecer em campo. Não entrar nesse jogo. Eles sabem aguentar os momentos maus, sabem sofrer e aproveitar o momento bom. Nós somos bons quando jogamos, creio que somos melhores. Temos de saber sofrer também."

Em casa, esta época, o Benfica apenas cedeu pontos no campeonato diante do Portimonense – empate (5-5) – e Pulpis conta com o apoio dos adeptos para superar o rival.:"Não jogamos em casa com o pavilhão cheio há muito tempo."

Já Nuno Dias destacou a importância do dérbi para as contas do campeonato. "Pode decidir tudo. Ou seja, caso seja um resultado favorável para o Sporting, fica decidida a classificação do primeiro e segundo lugares. E vamos à Luz com esse objetivo. Vai ser um jogo duro, como todos os dérbis. Algumas vezes com mais coração do que discernimento naquilo que pretendemos para o jogo, mas tudo coisas normais que um dérbi acarreta. Vamos estar preparados", afirmou o técnico à Sporting TV, à espera de novo sucesso. "Esperamos alcançar mais um resultado igual aos últimos, ou seja, a vitória. Nos últimos três jogos com o Benfica foram três vitórias para o Sporting [campeonato, Supertaça e Taça da Liga]. Mas até foram vitórias por números um pouco excessivos, na minha opinião, porque não espelharam a realidade do equilíbrio sentido. No entanto, o Sporting foi eficaz e marcou nos momentos certos ."