Pulpis: «Uma equipa como o Benfica não pode deixar escapar esta vantagem»

Pulpis, treinador do Benfica, lamentou a derrota (3-4) diante do Quinta dos Lombos depois dos encarnados terem alcançado uma vantagem de três golos no primeiro jogo para ambas as equipas na Taça Vila Cascais, em Carcavelos."Foi um jogo muito renhido, com muitas ocasiões. O 3-0 que tínhamos a nosso favor não era merecido porque o jogo estava a ser muito intenso e renhido para ambos os lados, mas a partir do momento em que alcançamos o 3-0, uma equipa como o Benfica não pode deixar escapar esta vantagem. Com nove minutos para jogar e a ganhar 3-0, temos de saber controlar melhor o jogo. Faltou-nos cabeça e de intensidade para jogar estes momentos. Não podemos encaixar quatro golos em menos de nove minutos. Acima de tudo, cometemos uma série de erros que uma equipa como a nossa não poder permitir", explicou o treinador espanhol dos encarnados.