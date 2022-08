Pulpis: «Vencer é hábito muito bom»

"O hábito de vencer é sempre muito bom", salientou Pulpis, treinador do Benfica, no final da partida, adiantando: "Sabemos que nos espera uma época difícil, na qual queremos ganhar títulos, e é importante ganhar a grandes equipas, como esta do Inter". O responsável da formação encarnada olha já para o duelo de hoje com o Barcelona. "Vão querer limpar a imagem, depois do que sucedeu frente ao Sporting, e esperamos não ser nós a sofrer com isso", disse, apontando como primeiro objetivo "a vitória na Supertaça".