Quinta dos Lombos derrota Benfica e faz história

Foi uma noite mágica para o Quinta dos Lombos, que venceu o Benfica pela primeira vez na sua história, por 6-4, num jogo em que esteve a perder ao intervalo por... 3-0! As águias começaram a todo o gás, com Jacaré (bis) e o russo Chishkala a darem início ao que parecia ser um jogo tranquilo.

Mal sabiam o que os esperava: os Lombos entraram ligados à corrente, encostaram os encarnados às cordas e, em cinco minutos, ‘devolveram’ os três golos por Telmo Sousa, Kaká e Henrique Vicente. A reviravolta foi consumada a cinco minutos do fim e levou à loucura os presentes em Carcavelos. Kaká marcou o quinto, Bruno Cintra ainda reduziu da marca dos 10 metros, mas o Benfica estava em ‘dia não’. Gugiel derrubou Willian Carioca - ficou com um joelho mal tratado - e Henrique Vicente, da mesma forma, dissipou as dúvidas. Os segundos finais foram eletrizantes, pois além de três livres de 10 metros (Eddy falhou o último), Kaká e Arthur foram expulsos, fazendo companhia a Jacaré.