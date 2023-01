Quinta dos Lombos elimina Sporting e faz história atingindo a primeira final da Taça da Liga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Quinta dos Lombos surpreendeu o Sporting em Gondomar e marcou presença, pela primeira vez, na final da Taça da Liga de futsal. Ao intervalo, a formação de Carcavelos perdia por 2-0 com a equipa de Nuno Dias.Contudo, na sequência de duas bolas paradas, o empate surgiu no segundo tempo, levando o jogo para penáltis com um 2-2, face aos tentos de Eddy e Vicente. Antes, haviam marcado Sokolov e Rodriguinho (p.b.).Da marca de castigos máximos, a formação de Jorge Monteiro foi mais assertiva, triunfando por 5-4. Zicky Té permitiu a defesa ao guarda-redes Schutt que precipitou a festa dos Lombos e eliminou o campeão nacional, que ganhou todos os troféus nacionais em 2021/22 e já havia conquistado a Supertaça esta temporada.Sp. Braga e Benfica discutem a outra vaga na final deste domingo a partir das 21 horas.