Quinta dos Lombos impõe experiência e entra a vencer na Taça da Liga

O Quinta dos Lombos entrou esta quinta-feira vencer nos quartos de final da Taça da Liga de futsal, batendo, por 5-1, o Ferreira do Zêzere, numa partida em que os lisboetas impuseram a sua maior experiência.



Naquele que foi o primeiro jogo destes quartos de final, o conjunto de Carcavelos começou a construir o apuramento ainda na primeira parte, que concluiu com uma vantagem de dois golos, domínio que, apesar da reação do adversário, foi ainda mais vincado na etapa complementar.

Nas meias-finais da prova, que se disputam no sábado, o Quinta dos Lombos vai enfrentar o vencedor do embate entre Eléctrico e Sporting, que se disputa a partir das 14:00 de hoje.

A formação de Carcavelos chegou à vantagem logo aos seis minutos, com Tiaguinho a ser astuto a fugir da marcação, após passe de Eddy, e a desviar para o 1-0.

O Ferreira do Zêzere ainda foi em busca da igualdade, mas, aos 16 minutos, David Costa perdeu a bola numa 'zona proibida' da área e Eddy aproveitou para marcar o segundo golo do Quinta dos Lombos.

Após o descanso, o Ferreira do Zêzere ainda deu mostras de querer relançar o jogo e, logo aos 21 minutos, Costelinha deu o prmeiro sinal, mas falhou o desvio de forma algo displicente.

À falta de acerto do conjunto do distrito de Santarém respondeu o Quinta dos Lombos com grande eficácia, desta vez numa bola parada, com Willian Carioca, aos 23 minutos, a aproveitar mais uma assistência de Eddy, para 'cravar' o 3-0 no marcador. O conjunto do Zêzere demorou algum tempo a recuperar deste golpe, mas, depois de impor mais alguma agressividade na partida, acabou por relançar as suas ambições, com o inevitável Costelinha a desenhar uma jogada, finalizada por Buzuzu, aos 27.

No entanto, a maior experiência do Quinta dos Lombos evidenciou-se pouco depois, com Eddy a ganhar um livre em boa posição, que Murilo, na cobrança, não desperdiçou, assinando o 4-1, tendo o quinto golo, apontado por Telmo, surgido já numa altura e que o Ferreira do Zêzere tentava explorar o 5x4.

Jogo realizado no Pavilhão Multiusos de Gondomar.

Ferreira do Zêzere -- Quinta dos Lombos, 1-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadores:

0-1, Tiaguinho, 06 minutos.

0-2, Eddy, 16.

0-3, Willian Carioca, 23.

1-3, Buzuzu, 27.

1-4, Murilo, 33.

1-5, Telmo, 29.

Equipas:

- Ferreira do Zêzere: Guilherme Oliveira, Nicolas Tomé, Costelinha, David Costa e Romário Pontes. Jogaram ainda, Xisto, Rui Fortes, Buzuzu e Diogo Simões.

Treinador: Rogério Serrador.

- Quinta dos Lombos: Schutt, Eddy, Rodriguinho, Milton e Murilo. Jogaram ainda, Willian Carioca, Tiaguinho, Danny, Kaká e Telmo.

Treinador: Jorge Monteiro.

Árbitros: Tiago Silva e Maurício Couto

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Willian Carioca (14), Tiaguinho (19) e Costelinha.