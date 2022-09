R10 Street Futsal: a inesquecível etapa da Maia

O R10 Street Futsal animou nos últimos três dias a cidade da Maia, movimentando mais de 200 atletas e amantes das ‘cuecas’ e ‘cabritos’, acrobacias tão naturais na carreira de Ricardinho, aquele que fica para sempre como o Mágico do futsal português e Mundial e que dá nome ao projeto.

O maior torneio de rua 3x3 teve na Maia a sua terceira etapa, depois de Portimão e Odivelas e levou centenas de curiosos à Praça do Relógio, bem ao lado da Praça Central da Maia, sendo que a presença do próprio criador, sem mãos a medir perante tantas solicitações de fotografias e autógrafos, acabou por desviar as atenções do que se passava na quadra, onde o escalão dos maiores de 18 anos tinha os seus jogos finais na tarde deste domingo.

Na grande final, os Inesquecíveis, equipa de Diogo Tavares, João Madureira, Hugo Mota, Francisco Sousa e Hugo Baptista, levaram a melhor sobre o Inter de Milheirós, vencendo por 4-2, perante uma bancada cheia de entusiastas da vertente de futsal que ganha cada vez mais adeptos por esse país fora.

O mesmo entusiasmo, de resto, que marcou os dias anteriores e que consagrou os Mete Gelo, equipa de Ardegães constituída por Gabriel Carvalho, Gonçalo Correia, Henrique Cruz e Gonçalo Madureira, na categoria dos sub-10/13, sendo que os AMG 4 da Granja, formação composta por Afonso Silva, Rodrigo Mirancos, Miguel Carvalho, Gabriel Fonseca e Diogo Henriques, foram os grandes vencedores nas idades dos 14 aos 17 anos.

Num evento muito dinâmico, destaque ainda para a especial visita da equipa de futsal do Sporting, que estava concentrada na Maia a preparar a Supertaça que se realizou em Matosinhos, com os craques leoninos a aproveitar para mostrar os seus dotes no Baliza, o Remate mais Forte e no Toques na Bola, os três espaços que fizeram as delícias também das centenas de crianças que passaram pelo espaço nos últimos três dias e desde a noite da passada quinta-feira.