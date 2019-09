R10 Street Futsal arranca hoje no centro de Portimão

A primeira edição do R10 Street Futsal, um torneio de três contra três destinado a jovens a partir dos 10 anos e que tem como patrono Ricardinho, o melhor jogador do Mundo, arranca hoje, bem cedo, na arena montada para o efeito na Praça da República, no centro da cidade de Portimão.

As equipas participantes na iniciativa, que tem o patrocínio do nosso jornal, foram apresentadas ontem, numa pequena cerimónia que contou com a presença da presidente da Câmara de Portimão, Isilda Gomes, e de representantes da Associação de Futebol do Algarve e de outras entidades.

"É um privilégio podermos praticar desporto neste espaço de excelência, no centro da cidade", referiu a autarca de Portimão, salientando que ao evento "está associado um dos grandes desportistas, Ricardinho, que mantém uma ligação muito próxima com a cidade".

O R10 Street Futsal conta com 200 inscritos de equipas populares e 50 de clubes, nos escalões dos 10 aos 13 anos, dos 14 aos 17 e mais de 18. Devido à previsão de altas temperaturas para a cidade algarvia não se disputarão jogos entre as 12 e as 15 horas, o que levou a organização a fechar as inscrições na terça-feira.



Ricardinho marca presença domingo



Melhor jogador do mundo por seis vezes, as últimas cinco consecutivas, Ricardinho estará presente no torneio que tem o seu nome ao longo do dia de domingo. O craque português assistirá aos jogos decisivos dos vários escalões e entregará os prémios aos vencedores. O regulamento da prova prevê que um ‘cabrito’ ou uma ‘cueca’ contem como um golo para o resultado e as balizas, atendendo a que não há guarda-redes, têm tamanho reduzido.