R10 Street Futsal: Maia recebe primeira etapa

A segunda edição do R10 Street Futsal, torneio de rua 3x3 que tem Ricardinho como patrono, arranca na Maia, entre 27 e 31 de julho."O objetivo é promover o Futsal, de Norte a Sul do país. Queremos despertar os mais novos para esta fantástica modalidade e, de certeza, descobrir novos talentos. É bom ter o futsal de regresso às ruas de Portugal", disse Ricardinho.O R10 é um torneio de três contra três, sem guarda-redes, destinado a vários escalões. Cada equipa pode inscrever no máximo cinco atletas (masculinos e femininos) e não existe limite de substituições por jogo. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas, para a etapa da Maia, até 22 de julho no site do evento . Uma "cueca" ou um "cabrito" ao adversário vale um golo no resultado do encontro, num evento que volta a ser organizado pela Sigma Stars.O evento será das 10 às 20 horas. As partidas têm a duração de 10 minutos (duas partes de cinco minutos), cronometrados pelo moderador de jogo. O cronómetro pára apenas em caso de lesão de um jogador.27 de julho - torneio de seniores28 de julho - torneio de veteranos29 de julho - escalão dos 10 aos 13 anos,30 de julho - dos 14 aos 17 anos31 de julho - para os +18 anos.