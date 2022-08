R10 Street Futsal: onde uma 'cueca' e um 'cabrito' valem tanto como um golo

O mês de setembro vai ter dose dupla de futsal de rua. O 'R10 Street Futsal' volta três anos depois, com duas etapas: Odivelas (de 7 a 11 de Setembro, junto ao Pavilhão Multiusos) e Maia (de 21 a 25 de setembro na Praça Dr. José Vieira de Carvalho). "O objetivo é promover o futsal, de Norte a Sul do país. Queremos despertar os mais novos para esta fantástica modalidade e, de certeza, descobrir novos talentos. É bom ter o futsal de regresso às ruas de Portugal", defendeu Ricardinho, patrono e nome que fez história na modalidade a nível mundial.O R10 é um torneio de três contra três, sem guarda-redes, em que os jogos têm a duração de 10 minutos (duas partes de cinco minutos). O cronómetro para apenas em caso de lesão de um jogador. Uma das particularidades é que uma 'cueca' - passar a bola por entre as pernas do adversário - ou um 'cabrito' - colocar a bola por cima do rival - vale um golo no resultado do encontro.A idade mínima de participação na competição é de 10 anos. "É um privilégio podermos contar com tantos jovens talentos, sedentos de voltarem à rua, depois de dois anos em casa. Ainda para mais, vão poder competir num espaço de excelência, como é a Arena R10, que oferece todas as condições e conforto, para poderem mostrar todas as suas capacidades e técnicas individuais e de equipa", atirou Paulo Jorge, administrador Sigma Stars, empresa organizadora do evento.