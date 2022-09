R10 Street Futsal regressa à Maia em 2023

A etapa do R10 Street Futsal que animou nos últimos três dias a cidade da Maia acabou, mas está já garantida a edição do próximo ano. Foi isso que Hernâni Ribeiro, vereador do Desporto da Câmara Municipal da Maia, garantiu em exclusivo a Record no final do evento que terminou este domingo.

"Sim, claro que vamos ter aqui outra etapa em 2023. As coisas que correm bem normalmente repetem-se e esta é também a nossa filosofia. O balaço que fazemos desta primeira edição é bastante positivo. Apenas vamos tentar que a próxima seja numa data do chamado defeso, em julho, para podermos ter o máximo de atletas possível. Este ano não tivemos mais pela simples razão de que a maior parte já está a competir e fica mais difícil reunir atletas para formar mais equipas", divulgou ao nosso jornal Hernâni Ribeiro.

"Claro que é importante para a Maia ter um evento desta natureza na cidade, até porque nós temos uma larga tradição no futsal. Parece-nos muito importante ter este tipo de eventos para tirar aos atletas aquele peso da competição e para que possam desfrutar mais das suas qualidades técnicas e jogar com mais tranquilidade, valorizando o espetáculo. Isto acaba por representar uma festa da vertente de um futsal mais leve e divertido e isso agrada-nos muito, pois acaba por envolver mais gente num ambiente saudável", acrescentou o vereador do Desporto da Câmara da Maia, fazendo ainda questão de salientar a ligação que deve existir a Ricardinho, a imagem do evento.

"Esta é também uma forma de homenagearmos o Ricardinho que é o padrinho deste projeto. Ter este evento na Maia associado ao melhor do Mundo no futsal deixa-nos muito orgulhosos", concluiu Hêrnani Ribeiro.

