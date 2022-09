R10 Street Futsal: Talento à solta

Chegou ao fim a primeira etapa do torneio ‘R10 Street Futsal’, que decorreu ao longo do fim-de-semana junto ao pavilhão multiusos de Odivelas.Aquele que é considerado "o maior torneio de rua 3x3" contou com vários escalões e atividades. Os ‘TCD Street’ foram os vencedores do escalão dos 10 aos 13 anos. A equipa ‘Frango Frito’ venceu a competição dos 14 aos 17 anos, enquanto ‘Os Templários’ conquistaram a prova no escalão dos mais de 18 anos.Durante a prova houve ainda espaço para diversas atividades que colocaram à prova as habilidades dos jovens. Toques na bola, remate de precisão e remate mais forte foram as categorias em avaliação.O ‘Mágico’ Ricardinho, ex-internacional português, marcou presença e salientou a importância do torneio para a modalidade. "É um evento importante para o futsal, por isso, quero agradecer aos pais por terem trazido as crianças. Este torneio tem a importância de não querer meter o jogador a ser um robô. O jogador puro técnico sai da rua e nós queremos dar a oportunidade a que esses talentos se mostrem", começou por dizer Ricardinho, eleito o melhor jogador do mundo de futsal por seis vezes e padrinho da prova, sublinhando: "Tivemos oportunidade de ver aqui alguns jogadores de futsal que diziam sentir-se mais livres a jogar aqui por nem sentirem a pressão tática. O que nós queremos mostrar é que na rua há talento e que temos de deixar os jogadores mostrarem a criatividade."Depois do sucesso da primeira edição, com as inscrições esgotadas, a segunda etapa do ‘R10 Street Futsal’ disputa-se de 21 a 25 deste mês, na Praça Dr. José Vieira de Carvalho, na Maia.