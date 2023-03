Raquel Santos: «Estou muito contente por estar aqui entre as melhores»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pouco mais de um ano após a última chamada, Raquel Santos está de volta à Seleção e pronta para atacar o Europeu. "Quando me lesionei, não pensava propriamente na Seleção. Queria recuperar bem. Agora estou muito contente por estar aqui entre as melhores", atirou a ala no dia em que Portugal retomou a preparação para a fase final, que arranca dia 17. Antes, nos dias 10 e 11, a equipa das quinas tem dois testes frente à Ucrânia.