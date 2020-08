Raquel Santos renova por mais uma época com o futsal feminino do Benfica

O Benfica anunciou este domingo, no seu site oficial, a renovação de contrato da futsalista Raquel Santos por mais uma temporada. A jogadora de 22 anos avança desta forma para a 5.ª época nos encarnados.





"A renovação com o Benfica é uma sensação de responsabilidade e confiança, que implica mais um ano de trabalho para contribuir para o sucesso de um grande clube. Relativamente aos objetivos da próxima época é, se assim for possível, conquistar novamente todos as competições nacionais e lutar pelo torneio europeu que nos tem escapado", referiu citada no site do clube encarnado.