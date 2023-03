Raúl Moreira reforça futsal do Benfica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Benfica anunciou a contratação de Raúl Moreira para a equipa de futsal. "Era um objetivo muito grande chegar ao Benfica, sou sócio desde que nasci e, por isso, sempre quis dar este passo. Quando temos amor pelo clube é sempre mais fácil as coisas correrem bem e é isso que espero que aconteça", afirmou o fixo de 19 anos, que chega ao clube encarnado proveniente do ADCR Caxinas.Raúl Moreira mostrou-se convicto que vai ser bem sucedido no Benfica e deixou uma promessa. "Os adeptos podem esperar muita garra e muito sacrifício, vou dar tudo pelo clube", disse ao site oficial das águias.