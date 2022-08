Record International Masters Cup: Barcelona bate Benfica em Portimão

O Barcelona bateu o Benfica, por 6-4, no segundo jogo para ambas as equipas na. Os catalães sofreram primeiro no encontro, logo no minuto inaugural pelo brasileiro Rocha, mas ao intervalo já venciam por claros 5-1.Adolfo (4'), Antonio (14'), Pito (15'), Sergio González (17') e Catela (19') fizeram os tentos que levaram os culés para os balneários em vantagem em Portimão.No segundo tempo, Diego Nunes (30') reduziu para o Benfica mas Sergio González (31') ampliou a contagem e Jacaré (36') e Léo Gugiel (40') fixaram o resultado final num 6-4 favorável ao Barcelona.Esta foi, ao mesmo tempo, a primeira vitória do Barça e a primeira derrota das águias. A equipa de Pulpis havia vencido o Inter Movistar (2-1) no sábado, enquanto que os catalães perderam com o Sporting (6-3).