Record International Masters Cup: Benfica vence Inter Movistar

O Benfica venceu este sábado os espanhóis do Inter Movistar com uma reviravolta na Record International Masters Cup. A formação de Pulpis apanhou-se a perder, face ao golo de Eric Martel (4').O reforço brasileiro Diego Nunes (20') empatou em Portimão a escassos segundos do fim da primeira parte.Já no segundo tempo, o russo Chishkala praticamente abriu o jogo com um remate de pé esquerdo para o fundo da baliza (21').O Benfica cumpre no domingo, às 11 horas e também em Portimão, o último jogo, diante do Barcelona, que hoje perdeu ante o Sporting (6-3).Os leões medem forças, mas a partir das 15 horas, com o Inter Movistar.