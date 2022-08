Record International Masters Cup: Procura crescente

O Portimão Arena acolhe nos dias 27 e 28 de agosto a quinta edição do Record International Masters Cup e já está garantida uma excelente afluência de público, em função da procura de bilhetes.

O jogo que tem despertado mais interesse é precisamente o que abre a competição, que coloca frente a frente Sporting e Barcelona (os finalistas das duas últimas edições da Liga dos Campeões da UEFA), no sábado, às 11 horas. Mais de 40 por cento da lotação do recinto já foi vendida, importando realçar que, por questões de segurança, o Portimão Arena apenas poderá acolher cerca de 3.000 pessoas.

Os outros três jogos registam também apreciáveis vendas de bilhetes, sendo de prever que a lotação esgote ou fique muito perto disso nos quatro jogos da competição que reúne a ‘nata’ do futsal europeu - as duas melhores equipas de Portugal, Sporting e Benfica, e as duas com maior peso em Espanha, Barcelona e Inter Movistar.

Recorde-se que as duas equipas lusas não se encontram na competição algarvia, de acordo com o regulamento, medindo forças com os representantes espanhóis.



Taça Cidade de Portimão abre programação



A Taça Cidade de Portimão, que colocará frente a frente Portimonense e Quinta dos Lombos na próxima quinta-feira, a partir das 19 horas, abre a programação do Record International Masters Cup.



Um evento que servirá para o Portimonense apresentar a equipa que competirá na edição 2022/23 da Liga Placard, profundamente remodelada em relação à época anterior, pois apenas dois jogadores permaneceram nos quadros dos alvinegros, orientados por Pedro Moreira.



No sábado, por sua vez, disputa-se no palco do evento a Supertaça do Algarve, a partir das 20 horas, medindo forças o Louletano (campeão distrital na última temporada, tendo ascendido à 3ª Divisão) e o Albufeira Futsal (que subiu à 2ª Divisão).