Record International Masters Cup: Sem Ricardinho na quadra

A quinta edição do Record International Masters Cup, que decorrerá no Portimão Arena no próximo fim de semana, será a primeira sem Ricardinho na quadra.

O astro português, distinguido como o melhor do Mundo em seis ocasiões, conquistou o prémio de melhor jogador na primeira edição desta competição, disputada em Lisboa, e foi figura de referência nas quatro seguintes. O mágico joga agora no Pendekar da Indonésia.

Além de Ricardinho, que representou o Inter Movistar nessa edição inaugural, também Ferrão (Barcelona) e os leões Rocha e Taynan também conquistaram o prémio de melhor jogador do torneio.

Mesmo assim, a prova continua a reunir equipas (Sporting, Benfica, Barcelona e Inter Movistar) e jogadores de eleição, estando por saber quem passará a figurar na lista de melhor jogador da competição.