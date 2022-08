Record International Masters Futsal: A excelência em Portimão

O Record International Masters Futsal, apontado como o melhor torneio do mundo da modalidade, está de volta, após dois anos de interregno, e promete emoções fortes, reunindo em Portimão, nos dias 27 e 28 de agosto, os quatro vencedores das edições anteriores (Inter Movistar, Barcelona, Sporting e Benfica, todos campeões da Europa), que contam nos seus quadros com um impressionante número de estrelas. A CMTV transmitirá em exclusivo o evento.

“Será uma autêntica festa do futsal, com as melhores equipas do Mundo”, salienta Paulo Jorge, da Sigma Stars, a empresa responsável pela organização do torneio, ontem apresentado na Praia da Rocha, numa cerimónia que contou com a presença de Álvaro Bila, vice-presidente da Câmara de Portimão, Reinaldo Teixeira, presidente da Associação de Futebol do Algarve, Bernardo Ribeiro, diretor do Record, e representantes do Sporting e do Benfica.

“Estamos orgulhosos por apresentarmos na nossa terra um grande cartaz desportivo e turístico, com conjuntos de enormes pergaminhos”, referiu Álvaro Bila, salientando “a forte aposta do município no futsal, contando com a única equipa a sul do Tejo na Liga Placard, o Portimonense, e cinco clubes que se dedicam à modalidade”.

Reinaldo Teixeira, líder da AF Algarve, assinalou “a importância do evento para a região, que tem registado enorme crescimento no futsal”, enquanto Bernardo Ribeiro saudou o regresso da prova, depois das limitações provocadas pela Covid. “Este é o melhor torneio do Mundo e reúne a nata da modalidade”, frisou o diretor de Record.



Miguel Faro: «Reconquistar a Europa»



O Sporting encara "como um privilégio a participação no Record International Masters Futsal, ao lado várias equipas do primeiro plano mundial", segundo Miguel Faro, team-manager dos leões. Uma prova que marcará o arranque para uma temporada "seguramente difícil". "Ao contrário de outros tempos, já não andamos a passear na fase regular e a competitividade, a nível interno, tem vindo a aumentar muito", apontou. O Sporting já traçou os objetivos para 2022/23 e Miguel Faro não esconde o jogo: "Queremos repetir o pleno nas provas internas, começando pela Supertaça, e alimentamos o desejo, de todo legítimo, de reconquistarmos o ceptro europeu", assinala o dirigente leonino.



Bilhetes já disponíveis



Os bilhetes têm o preço único de 5 euros por partida (crianças até aos 12 anos não pagam) e podem ser adquiridos no Portimão Arena, Teatro Municipal e Museu de Portimão, lojas da especialidade e também via online. *



Jovens no palco da competição





Os jovens das seleções do Algarve de sub-13 e de sub-15 vão ter a oportunidade de realizar uma sessão de treino no palco da competição e de interagir com algumas das maiores estrelas do futsal.Gonçalo Alves, team-manager do Benfica, teceu rasgados elogios à Record International Masters Futsal "não apenas pelo nível das equipas participantes, mas também pela qualidade da organização" e espera que a prova algarvia "sirva de mote para uma boa época da nossa equipa". O responsável das águias não esconde o sentimento na época passada: "Ficámos tristes, pois não conseguimos alcançar aquilo a que nos propusemos". Os objetivos para 2022/23 "passam por quebrar a hegemonia do Sporting e fazer tudo para voltar aos sucessos". "Esta prova será um passo importante na nossa preparação e espera-nos grande exigência, pois tratam-se de equipas que bem poderão estar na final-four da Liga dos Campeões", rematou. *