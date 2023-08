Record International Masters Futsal: Benfica derrotado pelo Kairat

Depois de ter ganho ao Sporting na quarta-feira - por 6-3 -, o Kairat Almaty voltou a superar uma equipa portuguesa, agora ao bater o Benfica por 5-2, em jogo da 2.ª jornada da Record International Masters Futsal, num jogo disputado novamente em Portimão, onde decorre o torneio de pré-época que reúne as melhores formações do Mundo.Caio Ruiz (2), Dener (2) e Alex Viana marcaram para os cazaques, ao passo que Jacaré e Bruno Coelho colocaram as águias no marcador.Nos penáltis - há desempate por esta via em todas as partidas -, o Kairat Almaty também foi mais forte e levou a melhor.Cumprido este segundo dia, o Kairat comanda com 6 pontos, mais 2 do que o Sp. Braga. Os encarnados, tal como o Sporting, ainda não têm pontos.A ação volta a Portimão nesta Record International Masters Futsal no sábado, num dia com três jogos: o Benfica-Palma, pelas 11 horas, o Sporting-Anderlecht, às 15, e ainda o Sp. Braga-Kairat, às 18h30. Tudo para seguir em direto no site de Record.