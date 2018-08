Record Masters Cup: Leão e águia na defesa da honra portuguesa

Portimão já está a postos para receber o melhor futsal do Mundo. Depois da vitória do Inter Movistar, na primeira edição, e do Barcelona, no ano passado, Sporting e Benfica querem que à terceira seja de vez para Portugal e que o troféu viaje para Lisboa. Nesta edição, o campeão em título não participa e o seu lugar é ocupado pelo Magnus Futsal, de Falcão, que vai trazer a magia brasileira ao Algarve."Estão reunidas as quatro melhores equipas do Mundo!" Quem o diz é Nuno Dias, treinador do Sporting, afirmando ainda que a oportunidade de defrontar estes conjuntos nesta fase da temporada é muito importante. "É jogando contra os melhores do Mundo que mais evoluímos, principalmente pelas dificuldades que nos criam e por aquilo que nos obrigam a fazer para ultrapassá-las", refere. Para o técnico, de 45 anos, os brasileiros do Magnus são os favoritos à conquista do troféu.Por sua vez, o capitão leonino, João Matos, mostra a ambição da equipa e só tem olhos para o primeiro lugar. "Queremos vencer os dois jogos. Tal como sempre, o Sporting vai apresentar-se para ganhar", refere o fixo, de 31 anos, antecipando também a desforra com o Inter Movistar, com quem perdeu as duas últimas finais da UEFA Futsal Cup: "O Inter Movistar já é um conhecido nosso e é, provavelmente, o plantel mais equilibrado do Mundo. Os resultados dos últimos anos provam-no."Do lado dos encarnados reina a ambição. O Benfica vai para "o melhor torneio de pré-época do futsal europeu" para preparar da melhor forma a temporada que se avizinha e o técnico, Joel Rocha, pede superação. "São quatro jogos de resultado imprevisível. Vamos ter de estar no nosso melhor nível. Qualidade máxima, desafio máximo, ambição de nos superarmos máxima", salienta o treinador, de 36 anos, afirmando: "Para este torneio são todos favoritos."O capitão Bruno Coelho foi a voz da ambição benfiquista e deixou bem claro quais são os intentos dos encarnados. "Queremos ser os melhores e, por isso, vamos apresentar-nos de forma muito exigente. É claro que queremos ganhar e a vitória será muito importante", refere o ala, acrescentando que jogar contra equipas desta categoria é muito bom nesta fase: "Apesar de serem jogos de pré-época, serão muito exigentes, o que é importante nesta fase."