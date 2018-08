Record Masters Cup: Ricardinho traz a magia

A Record Masters Cup traz grandes nomes a Portimão no próximo fim de semana. Falcão, Éder Lima, Elisandro... mas aquele que vai chamar mais público à arena local será Ricardinho. O capitão da Seleção portuguesa, que, em fevereiro, levantou o troféu de campeã da Europa, está de volta ao Algarve e, depois do 2º lugar na edição do ano passado, o melhor do Mundo só pensa na vitória."Vamos lá para trabalhar, melhorar e ganhar. É muito bom participar num evento com equipas desta dimensão, ainda por cima no arranque da temporada, porque nos prepara para a competitividade do campeonato", salienta o 10 do Inter Movistar, realçando a boa organização do evento. "Há poucos torneios como a Masters Cup e será uma grande experiência. Para mim, como português é muito bom ‘voltar a casa’", assume.O treinador dos espanhóis, Jesús Velasco, partilha da mesma opinião do craque português e refere que "é com muito gosto" que regressa a este torneio. "É muito bem organizado e tem grandes equipas. Será o principal teste da nossa pré-temporada. Vamos tentar fazer um bom torneio e, claro, ganhar", vinca.O espetáculo do futsal começa hoje na Arena de Portimão. A abrir as ‘hostilidades’, a equipa da casa, o Portimonense, enfrenta o Belenenses na discussão do Troféu Cidade de Portimão. Apenas um ‘aperitivo’ para o que o fim de semana reserva aos amantes do futsal.