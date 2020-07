Reforços à vista no Benfica

Arthur continua a ser apontado como reforço do Benfica em 2020/21 e, desta vez, foi o diário espanhol ‘Sport’ que voltou a avançar com a informação de que o ala do Barcelona, de 26 anos, irá integrar a equipa de Joel Rocha na próxima época.

Confirmado para a nova temporada está o pivô Ivan Chishkala, de 24 anos, que representava os russos do Ugra, equipa ao serviço da qual venceu uma UEFA Futsal Cup. Como Record já escreveu, Tayebi (ex-Kairat Almaty) e Nilson (ex-Sp. Braga) também estão a caminho da Luz.

Renovações no Sporting

Zicky e Tomás Paçó vão fazer parte da equipa principal do Sporting na próxima temporada, anunciou o emblema leonino em comunicado. Formados no clube, os dois jogadores, de 18 e 20 anos, respetivamente, já tinham sido utilizados pelo treinador Nuno Dias quando ainda integravam o escalão sub-20 dos leões.