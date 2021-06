Renan Fuzo é reforço do Portimonense

O Portimonense, que em 2020/21 cumpriu a melhor época do seu historial, chegando pela primeira vez ao playoff de atribuição do título, assegurou os serviços do fixo brasileiro Renan Fuzo, ex-Eléctrico de Ponte de Sor.





Este é o segundo reforço dos algarvios, depois do guarda-redes Gian Wolverine, ex-Pato Futsal, internacional brasileiro.A turma de Portimão, que continuará sob o comando técnico de Pedro Moreira, renovou com Gutta, Júnior, Miranda, Wendell, Deivão, André Rochato, Filipinho e Paulinho Rocha. Deixaram de fazer parte do plantel Bruno Moreira, Caio Ruiz, Divanei, Vigário e Paulinho.